Demir levha yüklü tırın devrildiği Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikameti trafiğe kapatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demir levha yüklü tırın devrildiği Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

AA - Ömer Ürer - Güncel
 - Güncelleme:
Demir levha yüklü tırın devrildiği Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, demir levha yüklü tır devrildi, otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

ANKARA (AA) - Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, demir levha yüklü tır devrildi, otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

S.F. idaresindeki 01 CLP 39 plakalı demir levha yüklü tır, Anadolu Otoyolu Düzce istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından devrildi.

Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otoyolda bulunan araçlar Hendek gişelerinden çıkış yaparak D-100 kara yoluna sevk ediliyor.

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu Gümüşova Rampalarında, güzergah trafiğe tamamen kapatılmıştır. Trafik, Hendek Kavşağı'ndan D-100'e aktarılmıştır. Arada biriken trafik banketten aktarılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Demir levha yüklü tırın devrildiği Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

Demir levha yüklü tırın devrildiği Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

Demir levha yüklü tırın devrildiği Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

AA / Ömer Ürer - Güncel

Anadolu Otoyolu, Tragger, Ankara, Düzce, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title