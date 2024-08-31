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Demir korkuluklara sıkışan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

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Hatay'da demir korkuluklara sıkışan bir sokak köpeği, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, demir korkulukları keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan köpek, bölgeden uzaklaştı.

HATAY'da demir korkuluklara sıkışan köpek, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde merkez Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde meydana geldi. Demir korkuluklardan geçmeye çalışırken sıkışan sokak köpeğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, demir korkulukları keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan köpek, daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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