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SPOR Demir Grup Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Demir Grup Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları başladıSİVAS, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'de dün Kasımpaşa ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Demir Grup Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları başladı

SİVAS, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'de dün Kasımpaşa ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı. Takım yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor 11 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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