Demir dubayı çalan kişiye belediyeden "mizahlı" tepki - Haberler

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Demir dubayı çalan kişiye belediyeden "mizahlı" tepki

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Demir dubayı çalan kişiye belediyeden 'mizahlı' tepki

Düzce Belediyesi, yoldaki demir dubayı çalan kişiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi, yoldaki demir dubayı çalan kişiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Hamidiye Mahallesi Akçakoca Caddesi üzerinde bulunan demir dubanın yerinde olmadığını fark eden Düzce Belediyesine bağlı ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerde bir kişinin etrafını kontrol ettikten sonra üzerine poşet geçirdiği dubayı alarak bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Olayla ilgili belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir anda hokkabaz sandık. Geri getirmeyince çaldığını anladık." ifadelerine yer verildi.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Düzce Belediyesi, Akçakoca, Hamidiye, Düzce, Güncel, Haberler

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