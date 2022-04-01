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Demir doğrama atölyesinde tiner kutusu patladı: 1 çocuk yaralı

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Demir doğrama atölyesinde tiner kutusu patladı: 1 çocuk yaralı

DİYARBAKIR'da bir demir doğrama atölyesinde tiner kutusunun patlaması sonucu vücudunda yanıklar oluşan 13 yaşındaki M.B. ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'da bir demir doğrama atölyesinde tiner kutusunun patlaması sonucu vücudunda yanıklar oluşan 13 yaşındaki M.B. ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan bir demir doğrama atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre işyerinde çalışan M.B. adlı erkek çocuk, tiner kutusunun patlaması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan M.B., ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Olay yeri güvenlik şeridi ile kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yoğun bakımda tedaviye alınan M.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


Demir doğrama atölyesinde tiner kutusu patladı: 1 çocuk yaralı

Demir doğrama atölyesinde tiner kutusu patladı: 1 çocuk yaralı

Demir doğrama atölyesinde tiner kutusu patladı: 1 çocuk yaralı

Demir doğrama atölyesinde tiner kutusu patladı: 1 çocuk yaralı

Demir doğrama atölyesinde tiner kutusu patladı: 1 çocuk yaralı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

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