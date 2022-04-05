Demir direk arasında sıkışan ineği AFAD ekipleri kurtardı - Haberler

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Demir direk arasında sıkışan ineği AFAD ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Demir direk arasında sıkışan ineği AFAD ekipleri kurtardı

Adıyaman'da, demir elektrikli direk arasına girerek sıkışan inek, AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Adıyaman'da, demir elektrikli direk arasına girerek sıkışan inek, AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Karataş Köyünde bir inek bağlı olduğu demir elektrikli direğinin ayaklarının arasından geçmek istedi. Direk ayakları arasında sıkışıp kalan ve bir daha da hareket edemeyen ineği fark eden köylüler kendi imkanlarıyla ineği bulunduğu yerden çıkartmak istedi. Köylülerin müdahaleleri yetersiz kalınca durumu AFAD ekiplerine bildirildi. Kısa sürede belirtilen bölgeye gelen AFAD ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda ineği bulunduğu yerden sağ salim çıkarttı. Her hangi bir yaralanması olmayan inek, köylülere teslim edildi.

(Cihan Kizir/ İHA)

Demir direk arasında sıkışan ineği AFAD ekipleri kurtardı

Demir direk arasında sıkışan ineği AFAD ekipleri kurtardı

Demir direk arasında sıkışan ineği AFAD ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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