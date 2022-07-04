Demir çelik sektöründe sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonunda Erol Evcil'in de... - Haberler

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Demir çelik sektöründe sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonunda Erol Evcil'in de...

AA - Serdar Açıl - Güncel
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Demir çelik sektöründe sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik 'Demir Yumruk' operasyonunda Erol Evcil'in de...

Demir çelik sektöründe sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonunda Erol Evcil'in de arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Demir çelik sektöründe sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonunda Erol Evcil'in de arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

AA / Serdar Açıl - Güncel

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