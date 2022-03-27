Demet Akbağ'ın oynadığı "Aydınlıkevler" oyununun prömiyeri yoğun ilgi gördü - Haberler

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Demet Akbağ'ın oynadığı "Aydınlıkevler" oyununun prömiyeri yoğun ilgi gördü

AA - Hilal Uştuk - Güncel
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Demet Akbağ'ın oynadığı

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, başrollerini Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı "Aydınlıkevler"in prömiyerine tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, başrollerini Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı "Aydınlıkevler"in prömiyerine tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Akbağ, UNIQ Hall'da gerçekleşen gösterimin sonunda yaptığı konuşmada, "İlk heyecanımızı bizlerle paylaştığınız için hepinize minnettarız. Ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. İlk oyun geleneğidir; bu çalışmada emeği geçen herkesi izninizle sahneye davet etmek isterim." dedi.

Demet Akbağ ile seyirciyi selamlayan ekip, alkış aldı.

Oyunda ayrıca Nebi Tolga Yılmaz, Sevda Baş, Caner Alkaya, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve Kiraz Tosun da rol aldı.

Yapımını BKM'nin üstlendiği eserin yönetmenliğini Serdar Biliş, müziklerini ise Tuluğ Tırpan yaptı.

AA / Hilal Uştuk - Güncel

Yılmaz Erdoğan, Salih Bademci, Demet Akbağ, oyunlar, Güncel, Haberler

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