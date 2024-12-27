Demans Hastası Bireylere Akıllı Saat Desteği

Ordu'da demans hastası 63 yaşındaki Muzaffer Şahan'a, Büyükşehir Belediyesince akıllı saat hediye edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Ulubey ilçesinde Şahan'ın demans rahatsızlığı sebebiyle daha önce birkaç kez kaybolduğu belirtildi.

Şahan ailesinin Akıllı Saat Projesi'nden yararlanmak amacıyla talepte bulunduğu vurgulanan açıklamada, ekiplerin saati aileye ulaştırdığı ve kullanımı anlattığı kaydedildi.

Muzaffer Şahan'ın oğlu Volkan Şahan ekiplere teşekkür ederek, "Aldığımız hizmet bizim hayatımızı kolaylaştıracak. Artık bu saat ile babamı takip edebileceğiz, korkuyla yaşamayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, iyi ki varlar. Bize yardımcı oldular, sesimize kulak verdiler, çok mutluyuz." ifadesini kullandı.