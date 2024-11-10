Üye Girişi
Haberler

DEM Partisi'nden Yerel Demokrasi Vurgusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sancaktepe'de düzenlenen 'Kayyum Değil Demokrasi Buluşması' programında yerel demokrasinin önemine dikkat çekti. Doğan, kayyum atamalarına karşı demokratik direnişin süreceğini ifade etti.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sancaktepe'de "Kayyum Değil Demokrasi Buluşması" programına katıldı.

Partinin Sancaktepe ilçe binası önünde gerçekleştirilen programda konuşan Doğan, güçlerini haklılıklarından ve inançlarından aldıklarını söyledi.

Doğan, "Diyoruz ki kayyum değil yerel demokrasi, kayyum değil birlikte yaşam, kayyum değil bir arada yönetme modeli bu ülke için gerçek ve hakiki olandır." dedi.

Bu ülkenin ihtiyaç duyduğu şeyin, kayyum rejimi değil gerçek ve hakiki kardeşleşme hali olduğunu kaydeden Doğan, "Bu, sözde olmaz özde olması gerekir. Hakkari'ye kayyum atanmadan önce ne yapıldı? 31 Mart seçimleri sonrası henüz saatler geçmemişti Van'a kayyum denemesi yapılmaya çalışıldı. Ardından yine durmadılar, Hakkari'ye kayyum atadılar. Biz de durmadık. Esenyurt'a atadılar. Yine durmadık. Mardin'e, Batman'a, Halfeti'ye atadılar. Bugün DEM Parti için oy kullanan herkes büyük bedellerle oy kullandı. Bu kazanımlar kolay elde edilmedi." ifadesini kullandı.

Buna karşı demokratik direniş haklarını kullanacaklarını söyleyen Doğan, "İrademizden başlayarak binbir emekle ilmek ilmek örerek binbir bedelle kazandığımız ne belediyelerimizden vazgeçeriz ne kurmak istediğiniz gelecek tahayyülünden." diye konuştu.

Program nedeniyle, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kayyum' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok net "kayyum" mesajı

 TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Öcalan' açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır

Kurtulmuş'tan "Öcalan" çıkışı: Türkiye'yi rahatlatır

 Netanyahu'nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması

En yakınındaki isim, özel görüntülerle tehdit etti
Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu

Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 KASIM | İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 10 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Başakşehir Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Fenerbahçe-Sivasspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Fenerbahçe-Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Sivasspor maç sonucu! Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç? Beşiktaş-Başakşehir maç özeti! MasterChef'te kim elendi? 10 Kasım MasterChef eleme adayları kimler, potaya kim girdi? Masterchef canlı yayın! 10 Kasım Masterchef canlı izle! Masterchef eleme adayları kimler? Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 119. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri ve BJK-Başakşehir maçı nasıl izlenir? CANLI MAÇ İZLE! 10 Kasım FB-Sivasspor maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe-Sivasspor maçı yayın bilgileri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.