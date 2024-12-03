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DEM Partisi Milletvekilleri Kayyum Uygulamalarını Protesto Etti

DEM Partisi Milletvekilleri Kayyum Uygulamalarını Protesto Etti
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Demokratik Ekonomi ve Maneviyat (DEM) Partisi milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda kayyum uygulamalarına karşı protesto gösterisi düzenledi. 'Kayyum darbedir' ve 'Kayyum gidecek halk kalacak' sloganları atan milletvekilleri, oturumun başında zılgıtlar ve sıra kapaklarına vurarak tepkilerini dile getirdi.

(TBMM) - DEM Partili milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda sıra kapaklarına vurarak ve zılgıtlarla kayyum uygulamalarını protesto etti.

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'de çalışmalarına başladı. Genel Kurul'un açılmasıyla birlikte DEM Parti milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak ve zılgıtlarla kayyum uygulamalarını protesto etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü hakkında gündem dışı konuşması boyunca da protestoya devam eden milletvekilleri, "Kayyum darbedir, darbeye hayır" ve "Kayyum gidecek halk kalacak" sloganları attı.

Milletvekillerinin protestosu yaklaşık 10 dakika boyunca sürdü. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, DEM Parti sıralarını sükunete davet etti. Uyarıya rağmen protesto devam edince Biçer Karaca oturuma ara verdi. Biçer Karaca, grup başkanvekillerini görüşmeye çağırdı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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