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DEM Partisi Eş Genel Başkanları, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Etti

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne'deki cezaevinde ziyaret ederek 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti.

Hatimoğulları ve Bakırhan'ın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirdikleri ziyaret, yaklaşık 4 saat sürdü.

Ziyarette, Hatimoğulları ve Bakırhan, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile de görüştü.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

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