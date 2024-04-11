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DEM Parti'ye Ramazan Bayramı ziyaretleri

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ne ( Dem Parti ) sırasıyla Gelecek Partisi, CHP, Saadet Partisi ve DEVA Partisi heyetleri Ramazan Bayramı ziyaretinde bulundu.

Konuk heyetler DEM Parti Genel Merkezi'nde Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo ve Parti Meclisi Üyesi İhsan Seylan tarafından karşılandı.

Ziyaretlerde DEM Parti ve konuk heyetler birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

DEM Parti'nin ilk ziyaretçileri Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ekici ve İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Nazlı Üstün oldu.

Ziyarette konuşan Ekici, "Cumhuriyetimiz 100 yaşına geldi ama demokrasi kültürümüzde de yaşamımızda da eksik var. Yolumuz uzun." dedi.

DEM Partili Türkdoğan ise "31 Mart'ta halkımız güçlü bir demokrasi mesajı, barış mesajı verdi. Umarım, Türkiye olarak bunu değerlendiririz." diye konuştu.

Türkdoğan, Kobani davası için 17 Nisan'da Sincan'da olacaklarını belirterek, "Umuyoruz ki arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşur." dedi.

CHP heyetinin ziyareti

DEM Parti daha sonra CHP'den Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Batuhan Cakcak'tan oluşan heyeti ağırladı.

Burada konuşan Demir, "Tüm ülkemizin Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Dileğimiz ve duamız öncelikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın acılarının ve yaralarının bir an önce dindirilmesi. Daha sonra da Filistin'deki insanlık zulmüne bir an önce son verilmesi." şeklinde konuştu.

Yerel seçimler propagandasını "Türkiye İttifakı" şeklinde yürüttüklerini anlatan Demir, "Halkımız da Türkiye İttifakı'na teveccüh gösterdi. Dolayısıyla bu topraklarda yaşayan herkesin kardeşçe yaşaması, hür ve özgür yaşaması için hep birlikte elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

Türkdoğan ise "Ben inanıyorum ki bir bütün olarak muhalefet bu ülkeye demokrasiyi de getireceğiz, barışı da getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi heyeti

Saadet Partisi TBMM Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile STK ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Muhammet Demiryürek'ten oluşan heyetin ziyaretinde de yerel seçimler konuşuldu.

"Yerel seçimler sonucunda Türkiye siyasetinin kilidinin çözüldüğünü" söyleyen Kaya, "Seçmen kapıyı açtı, o kapının tekrar kapanıp kapanmaması seçmenin değil partilerin görevi. Ülkenin normalleşmesinde siyasi partiler kazanır, devlet kazanır, millet kazanır, herkes kazanır ama o kapıyı mutlaka örtmek isteyen kesimler yine olacaktır." dedi.

Türkdoğan, Saadet Partisi heyetine de Kobani davasında 17 Nisan'daki karar açıklanacağını anımsattı ve "dayanışmaya" davet etti.

Son ziyareti DEVA Partisi heyeti gerçekleştirdi

DEM Parti heyeti son olarak DEVA Partisi'nden Genel Başkan Yardımcıları Hasan Karal ve Elif Esen ile Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Furkan Arık'ı ağırladı.

Türkdoğan, ziyaretteki konuşmasında, "Yerel yönetim seçimleri umarız iktidarın yeniden düşünmesi için aslında bir şans sundu, bir fırsat sundu." dedi.

Karal da "hukuk ve adalet mefhumunun son yıllarda çok ciddi anlamda örselendiğini" savunarak, "Bu konularla ilgili son yıllarda bizler de parti olarak çok ciddi bir şekilde muhatap oluyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Güncel

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