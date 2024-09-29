DEM Parti Sultangazi İlçe Başkanlığı Kurşunlandı, İki Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin ( Dem Parti ) İstanbul Sultangazi İlçe Başkanlığı binasını kurşunlayan 2 şüphelinin yakalandığı, bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, X hesabından Dem Parti Sultangazi İlçe Başkanlığı'nın kurşunlanmasına ilişkin açıklama yaptı. Emniyet'in açıklaması şöyle:

"28 Eylül 2024 günü saat 12.20'de DEM Parti Sultangazi İlçe Başkanlığı'nın kurşunlandığı ihbarı alınmıştır. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sahte plakalı araçla olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.K. isimli şahıs, bahse konu araçla birlikte yakalanmıştır.

M.K. isimli şahsın; '2 ayrı kasten yaralama, parada sahtecilik, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığı ihlali' suçlarından kaydı bulunduğu tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili devam eden çalışmalarda; M.K. isimli şahsın olaydan önce T.Ç. ve İ.G. isimli şahıslarla irtibatlı olduğunun tespit edilmesi üzerine adreslerde yapılan aramalarda T.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. İ.G. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Halkımızın huzurunu kaçıran tüm suç odaklarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."