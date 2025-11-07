Dem Parti Sözcüsü Doğan: "Meselenin Ana Aktörünü Dinlemek ve Önerilerini Komisyona Ulaştırma Vakti"

(ANKARA) – DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın görüşlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" tarafından dinlenmesi gerektiğini belirterek, "Artık Sayın Abdullah Öcalan'ı dinleme zamanı. Silahların devre dışı bırakılması, bunun kalıcı hale getirilmesi, bir arada eşit bir yaşamın, inşa edilmesi, Türkiye'nin hukuk devletine dönmesi için en çok inisiyatif alan meselenin ana aktörünü dinlemek ve önerilerini komisyona ulaştırma vakti" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, güncel gelişmeler ve MYK gündemine ilişkin Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Doğan, açıklamasında İstanbul'da İmamoğlu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan gazetecilere yönelik gözaltı uygulamasını eleştirerek, "Yerleri, yurtları, ne iş yaptıkları belli olan gazeteciler polis eşliğinde ifadeye götürüldüler. Hukukun değil, siyasetin yargı üzerindeki etkisini bir kez daha gördük" dedi. Doğan, bu tür uygulamaların basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına zarar verdiğinin de altını çizdi.

Doğan, "Gazetecilik suç değildir. Ne kayyum, ne gözaltı, ne ekran karartma bu ülkede hiçbir zaman tutmadı, bundan sonra da tutmayacak" ifadelerini kullandı.

"Kobani davası siyasi rövanş davasıdır"

Açıklamasında Kobani Davası ve AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı hakkında da konuşan Doğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının "yıllardır söyleneni teyit ettiğini" dile getirdi. Doğan, "4 Kasım 2016'da bu operasyonlar başladığında 'Bu bir siyasi rövanş davasıdır' demiştik. Bugün hem iç hukuk hem dış hukuk hem de toplumsal kanaat bunu doğruluyor" dedi.

Doğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un tahliyeler için AİHM kararını beklediklerini söylemesine ilişkin, "Mahkeme kararının tebliği nasıl olur da hala ulaşmaz? Beklenen tek şey adaletin tesis edilmesi" ifadelerini kullandı.

Doğan, açıklamasında ayrıca Kobani davasında yargının siyasi talimatlarla hareket ettiğini öne sürerek şunları kaydetti:

"Bu konuda siyasetçiler de o dönem tam karşısında yer alanlar da görüşlerini ifade ettiler, açıkladılar. Yani siyaseten de verilmesi gereken talimat verildi. Açık söyleyeceğiz, bunu gizlemeyeceğiz. Ne yazık ki bu ülkede yargı siyasi talimatlarla işliyor. Bugüne kadar böyle oldu. Bunca saat, bunca gün bir mahkeme kararının tebliği nasıl ulaşmaz buraya? Artık beklenen tek şey adaletin tesis edilmesidir."

Doğan, Kobani davası tutuklularının isimlerini tek tek anarak, "Artık vicdanen de bu davanın hükmü kalmadı. Demirtaş, Yüksekdağ ve diğer tüm siyasi tutsakların AİHM ve AYM kararlarına uygun bir şekilde davranılıp serbest bırakılmalıdır" dedi.

"Öcalan'ı dinleme zamanı"

Doğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Ağustos ayında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun kuruluş amacının, Türkiye'nin demokrasiye ve toplumsal barışa giden yolda önemli bir kavşak oluşturmak olduğunu belirtti. Komisyonun bugüne kadar sivil toplum örgütlerini, akademisyenleri ve siyasetçileri dinlediğini hatırlatan Doğan, "Komisyonun dinleme süreci, hukuki, sosyolojik ve tarihsel boyutlarıyla barışın toplumsal zeminini anlamak için kıymetli bir aşamadır" dedi.

Doğan, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın görüşlerinin komisyon tarafından dinlenmesi gerektiğini belirterek, "Artık Sayın Abdullah Öcalan'ı dinleme zamanı. Silahların devre dışı bırakılması, bunun kalıcı hale getirilmesi, bir arada eşit bir yaşamın, inşa edilmesi, Türkiye'nin hukuk devletine dönmesi için en çok inisiyatif alan meselenin ana aktörünü dinlemek ve önerilerini komisyona ulaştırma vakti" dedi.

Toplumsal barışın tesisi, cesur adımların atılmasından geçiyor"

Doğan, bu süreçte siyasi partilerin yapıcı tutum sergilemesinin önemine vurgu yaptı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına da atıfta bulundu:

"Sayın Bahçeli, defalarca 'Komisyon İmralı'ya gitmeli, Sayın Öcalan'ın görüşleri mutlaka dinlenmeli' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Taraflar dinlensin' ifadesini kullandı. Tüm bu çağrılar, meselenin siyaset üstü bir noktaya taşınması gerektiğini gösteriyor. Türkiye'nin normalleşmesi, hukuk devletine dönüşü ve toplumsal barışın tesisi, bu cesur adımların atılmasından geçiyor."

"Manşet atmak kolay olabilir ama atılan manşetlerin vebalini taşımak kolay değil"

Doğan, konuya ilişkin bazı basın organlarının manşetlerine de tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yandan 'Komisyon İmralı'ya gitmesin' manşetleri atanlar şunu bilsinler: Manşet atmak kolay olabilir ama atılan manşetlerin vebalini taşımak kolay değil. Çok kritik ve tarihi gelişmelerin orta yerindeyiz. Bu sürece karşıtlık yapmak, buradan siyasi ikbal ummak Türkiye'ye kaybettiriyor. En azından gölge etmesinler."

"Bu bütçe halkın bütçesi değil, patronların bütçesi"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen 2026 yılı bütçesinin "emekçilerin, kadınların, gençlerin değil; patronların bütçesi olduğunu" söyleyen Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bütçe halkın bütçesi değil, patronların bütçesi. Çok kazanandan hiç almayan, az kazanandan çok alan bir bütçe ile karşı karşıyayız. Toplumun yüzde 76'sı ekonominin kötüye gittiğini söylüyor. Bu tabloya rağmen, bütçede yine vergi muafiyetleri ve istisnalarla patronlar korunuyor. Halkın payı ise her geçen gün azalıyor. Biz bu süreçte emeklilerin, asgari ücretlilerin, kadınların, engellilerin, öğrencilerin bütçesi olana dek mücadelemizi sürdüreceğiz."

Doğan, partisinin önümüzdeki haftalarda başlatacağı 'Ekmek ve Barış için Bütçe' kampanyasına da değindi. Kampanyanın Kasım ortasında başlayıp Aralık sonuna kadar süreceğini belirten Doğan, "Bu bütçe süreci boyunca sokakta, alanda, mahallelerde olacağız" dedi.