DEM Parti: Yeni Anayasa ve Adalet İhtiyacı Vurgusu

(ANKARA) - Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, "Dem Parti bu konuda en ilkeli en tutarlı yaklaşıma sahip parti. Çünkü DEM Parti onlarca yıldır Türkiye'de yeni bir özgürlükçü anayasaya ihtiyaç olduğunu söyleyen, bunun için mücadele eden ve mücadelesinin varlık nedenlerinden biri olarak yeni anayasayı işaret ediyor. Yeni anayasa, DEM Parti için bir toplumsal sözleşmeyi ifade ediyor. Yapım sürecini ve zeminini esası kadar önemsiyoruz" dedi.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, güncel gelişmeler ve MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Doğan, Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği'ne ve Payiz Pirtuk kitapevine düzenlenen operasyonlara ilişkin, "Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği'ne ve Payiz Pirtuk kitapevine dönük bir takım saldırı ve gözlatılar oldu. Gözaltına alınanlar Kürtçe eğitmenlik yapan kişiler. Bu gözaltılardan önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 'Feqiye Teyran'ın Ay Dilbere'si de Kürtçe de bizimdir' dedi. Dün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta Kürtçe şarkı ile karşılandı. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hani Kürtçe sizindi? Toplum, yaptığınız açıklamalara güvenmiyor, hiçbir şekilde samimi bulmuyor" dedi.

"Bakan Yerlikaya'ya soruyoruz, cinayetle ilgili siyasi bir bağlantı var mı?"

Narin Güran cinayetinin faillerinin henüz bulunamamasına tepki gösteren Doğan, cinayetin her hangi bir siyasi bağlantısı olup olmadığını sordu. Doğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kaybolan 8 yaşındaki bir kız çocuğunu 19 gün boyunca bulamadı. Sonra cansız bedenini buldu. Buldu ama üzerinden bir ay geçti hala katil ya da katiller bulunamadı. Toplum her gün yeni bir senaryoyla karşı karşıya kalıyor. Ortaya çıkan bilgiler ise ne yazık ki en başından beri bu cinayetin planlı ya da organize bir şekilde işlendiğini gösteriyor demiştik ve maalesef bunu teyit eder şekilde bilgiler ortaya çıkıyor. DEM Parti olarak hem gazetecilerin sorularını hem kamuoyunun merak ettiklerini bir kez daha İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya soruyoruz, Narin Güran cinayetiyle ilgili son durum nedir? Bir ay geçti. Narin'i kim, kimler, neden öldürdü? Cinayet neden çözülemiyor hala? Cinayetle ilgili siyasi bir bağlantı var mı?" diye konuştu.

"Polis memuru Şeyda Yılmaz, çarpık adalet sisteminin yeni bir kurbanı oldu ne yazık ki"

İstanbul'da bir saldırgan tarafından görevi başında şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz ve kadın cinayetlerine ilişkin şunları kaydetti:

"2024 yılının ilk sekiz ayında 261 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. 164 kadının ise ölümü hala şüpheli. Bu cinayetlerin durdurulması için iktidara çağrıda bulunuyoruz, daha çok kadın ve çocuk ölmeden lütfen yapılması gerekenleri yapınız. Yargı cezasızlığa varan aflardan, ceza indirimlerinden ne zaman vazgeçilecek diye soruyoruz? Mesela devlete karşı işlendiği söylenen suçlarda gayet ketun bir yargı sistemi çıkıyor karşımıza ama diğer suçlarda son derece affedici bir adalet mekanizması...İstanbul'da görevi başında öldürülen polis memuru Şeyda Yılmaz, işte bu çarpık adalet sisteminin yeni bir kurbanı oldu ne yazık ki. Zanlının 26 suçtan kaydı var. Bu bilgiyle toplumsal bir infial ortaya çıktı. Bu infial, kolluk eliyle bir linçle bir işkenceyle susturulmaya çalışıldı. Bu İçişleri Bakanlığı tarafından açıkça desteklendi. Kime yapılırsa yapılsın işkence bir suçtur."

Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak bir anayasa istediklerini vurgulayan Doğan, yeni anayasa tartışmaları hakkında şunları söyledi:

"DEM Parti bu konuda en ilkeli en tutarlı yaklaşıma sahip parti. Çünkü DEM Parti onlarca yıldır Türkiye'de yeni bir özgürlükçü anayasaya ihtiyaç olduğunu söyleyen, bunun için mücadele eden ve mücadelesinin varlık nedenlerinden biri olarak yeni anayasayı işaret ediyor. Bununla ilgili nasıl bir tutum alacağımızı merak edenler parti programımıza, yetkililerimizin bugüne kadar yaptığı açıklamalara bakabilirler. Bu konuda en çok çalışması, arşivi olan siyasi partiyiz. Ayrıca partimiz bünyesinde Meclis Anayasa Komisyonuyla eş güdümlü olarak bir anayasa koordinasyonumuz var. Bu koordinasyon da kendi içerisinde çalışmalarını yürütüyor. Yeni anayasa, DEM Parti için bir toplumsal sözleşmeyi ifade ediyor. Yapım sürecini ve zeminini esası kadar önemsiyoruz. Toplumla tartışılması da gerekiyor. Anayasa bizim için her şeyden önce eşit bir yurttaşlık temelinde, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak bir muhtevaya sahip olmalı."

Ayşegül Doğan, Demokratik Bölgeler Partisi'nin 13 Ekim'de Diyarbakır'da bir miting düzenleyeceğini, partilerini de mitinge katılacağını söyledi.