DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari ve Mersin'de miting düzenleyecek

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Mehmet Sıddık Akış'ın, Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına tepki için Hakkari ve Mersin'de miting düzenleyeceklerini duyurdu.

Doğan, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, Mehmet Sıddık Akış'ın, Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması ve tutuklanmasına dair tepkilerini dile getirdi.

Hakkari Belediye Başkanı Akış'ın görevden alınmasının hukuki olmadığını savunan Doğan, YSK'nin Akış'ın aday olmasına engel bulmadığını, başkan olmasını engelleyenler olduğunu ileri sürdü. Doğan, "Aday olabilirsin ama belediye eş başkanlığı yapamazsın. Bu nasıl bir hukuk? Bu nasıl bir karar? Bu nasıl bir yargı?" dedi.

"Hakkari halkının iradesine sahip çıkılması ve Hakkari'ye atanan kayyumun asıl sahibine görevi devretmesi" gerektiğini savunan Doğan, Akış görevden alındığından bu yana DEM Parti'li belediyelerin önünde halk buluşmalarının sürdüğünü söyledi.

Doğan, "13 Haziran'da Hakkari'de buluşuyoruz. Demokrasi, adalet, halk iradesine saygı için Hakkari'de buluşuyoruz. Hakkari'de saat 15.00'te yapacağımız büyük mitinge, Türkiye'de kendini demokrasiye, adalete, bir arada yaşama, halk iradesine saygı ve sahip çıkmaya ilişkin sorumlu hisseden tüm yurttaşları davet ediyoruz." diye konuştu.

Parti Sözcüsü Doğan, 14 Haziran saat 19.00'da da Mersin'de Akdeniz Belediyesi'nin önünde buluşacaklarını belirtti.