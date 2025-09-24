DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Gazze'deki Durum İnsanlık İçin Utanç Verici

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Hastaneler, okullar, evler, gıda dağıtım noktaları vuruluyor. Temel ihtiyaç malzemeleri, gıda ve ilaca konulan ambargo nedeniyle çocuklar ya hastalıktan ya da açlıktan ölüyor. Bu dramı görmemek, buna karşı bir çaba içerisinde olmamak insanlık adına utanç verici." ifadesini kullandı.

Doğan, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) alınan kararlar ve gündeme ilişkin partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Filistin meselesi çözülmediği sürece, Orta Doğu'da eşit ve özgür bir yaşamdan bahsetmenin mümkün olmayacağını söyledi.

Gazze'de, Birleşmiş Milletlerin resmi olarak kabul ettiği bir soykırımın yaşandığını vurgulayan Doğan, "Hastaneler, okullar, evler, gıda dağıtım noktaları vuruluyor. Temel ihtiyaç malzemeleri, gıda ve ilaca konulan ambargo nedeniyle çocuklar ya hastalıktan ya da açlıktan ölüyor. Bu dramı görmemek, buna karşı bir çaba içerisinde olmamak insanlık adına utanç verici." diye konuştu.

Gazze'de en kısa sürede ateşkes ilan edilmesi gerektiğine işaret eden Doğan, "Hem bu soykırımın durması hem de dünyanın gözü önünde devam eden bu ambargonun durdurulması için somut adımlara ihtiyaç var." dedi.

Doğan, gazetecilerin sorusu üzerine, DEM Parti'den bir heyetin İmralı'ya gideceğini ancak ziyaretin tarihinin henüz netleşmediğini kaydetti.