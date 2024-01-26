DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Başak Demirtaş'ın siyasete dahil olmak istemesi durumunda adres DEM Parti'dir

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Başak Demirtaş'ın yerel seçimde adaylığına ilişkin, "Bir gün bir yerden siyasete dahil olmak isterse elbette o adres DEM Parti'dir." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerde aday gösterilecek isimler için 90 seçim bölgesinde eş zamanlı ön seçim yaptıklarını ve bu süreci tamamladıklarını anımsattı.

Ön seçimden çıkan sonuçlara saygılı olacaklarını vurgulayan Doğan, "Hem ön seçimden çıkan adaylarımızı hem de ön seçim koşullarının olmadığı, eğilim yoklamasıyla belirlenen seçim bölgesinin adaylarını 29 Ocak'ta Diyarbakır'da düzenleyeceğimiz toplantıyla tanıtacağız." ifadesini kullandı.

Basın mensuplarının İstanbul büyükşehir belediye başkanı adaylığı ve bu çerçevede CHP ile yapılan görüşmelere ilişkin sorusu üzerine Doğan, her iki siyasi partinin komisyonlarının sadece İstanbul değil, genel olarak çalışmalarını sürdürdüğünü, güç birliğine ilişkin henüz netleşen bir durum olmadığını kaydetti.

Doğan, Başak Demirtaş'ın İstanbul büyükşehir belediye başkanı adaylığıyla ilgili açıklamaları ve bu konuda yürütülen tartışmalara ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Başak Demirtaş, arkadaşımız, yoldaşımız. Dolayısıyla bir gün bir yerden siyasete dahil olmak isterse elbette o adres DEM Parti'dir. Başak Demirtaş'ın kendisi de durumu net bir şekilde ifade etti; 'partimizden bana böyle bir öneri gelmedi ama bana bir görev düşerse, ben buna hazırım' dedi. Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimaline ilişkin yaptığı bir açıklama bu, ama şaşırtıcı bir açıklamaymış gibi tartışılıyor. Biz de bunu hayretle izliyoruz. Tabii ki bir gün siyaset yapmak, aday olmak isterse olacağı yer ve adres DEM Parti'dir."