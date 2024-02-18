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DEM Parti, seçim bildirgesini açıkladı

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik seçim bildirgesini açıkladı. Bildirgede yerel demokrasi, adalet, barış, özgürlük ve eşitlik vurgusu yapıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik seçim bildirgesini açıkladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ankara'da bir otelde seçim bildirgelerinin açıklandığı toplantıda konuştu.

Bildirgelerinin özgür kentleri yerel demokrasi ile nasıl kuracaklarının programı olduğunu belirten Hatimoğulları, "Bildirgemiz, adaletin, barışın, özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin, demokratik sistemin yerelden nasıl yayılacağının göstergesidir." dedi.

İşçilerin haklarını savunan ve çözüm üreten bildirgelerinin erkek egemen sisteme karşı cinsiyet özgürlükçü, demokratik, ekolojik yerel yönetimlerin programı olduğunu belirten Hatimoğulları, "Bildirgemiz, otoriter merkezi yönetimlere karşı yetkilendirilmiş yerel yönetimlerin programıdır. Söz, yetki ve kararın halka ait olduğu demokratik bir programdır." diye konuştu.

Belediyelerde tüm yurttaşlara eşit hizmet vereceklerini, kent meclislerini halka açık yapacaklarını ve demokratik kitle örgütlerinin toplantılara katılımını sağlayacaklarını anlatan Hatimoğulları, kadın özgürlükçü belediyeciliği devam ettireceklerini, özgür kadın köyleri kuracaklarını söyledi.

Tuncer Bakırhan da yerel yönetimlerinde insanların özgürce yaşayacağı kentler için uğraştıklarını, çok dilli belediyeciliği, eş başkanlık sistemini ve yerel demokrasi deneyimlerini ülkenin tarihine yazdıklarını ifade etti.

Yerel demokrasinin aynı zamanda merkeziyetçilikten kaynaklanan sorunların da çözümünün anahtarı olduğunu kaydeden Bakırhan, "Bir daha kayyımlar yoluyla halkın iradesinin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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