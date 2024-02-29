DEM Parti Okmeydanı'nda Halk Buluşması düzenledi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Okmeydanı'nda düzenlediği Halk Buluşması'na katıldı.

Bir düğün salonunda yapılan etkinlikte konuşan Bakırhan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile yerel seçimleri kazanmak için çalışacaklarını söyledi.

Bakırhan, yola çıkarken dayanışmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Bizim geleneğimiz dayanışarak, yardımlaşarak, paylaşarak bugünlere geldi. Biz geçmişten de İstanbul'u çok iyi biliyoruz. İstanbul, her dönem emekçisiyle, yoksuluyla, çalışanıyla bizimle dayanışma içerisinde oldu, bizim bir merkezimiz oldu." dedi.

Kentte ulaşımın büyük bir problem haline geldiğini belirten Bakırhan, kendi yönetimlerinde dünyaya örnek modelde bir İstanbul'u ortaya çıkaracaklarını dile getirdi.