DEM Parti'nin seçim güvenliği araştırma önergesi reddedildi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin ( Dem Parti ), seçim güvenliğini ilgilendiren usulsüzlüklerin araştırılması için verdiği Meclis araştırma önergesinin öne alınması önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önergenin gerekçesini açıklayan DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, "Seçime 22 partinin girdiği bir yerde vali bir partinin mensubu gibi kapı kapı gezerek oy istiyor. Bugün eş genel başkanlarımızın geçtiği her il, ilçe, beldede yapılan her mitingimiz, halk buluşmamıza yoğun bir tecrit ve abluka altında giriyoruz" dedi.

DEM Parti Grubu, bugün TBMM Genel Kurulu'na, seçim güvenliğini ilgilendiren usulsüzlüklerin araştırılması için verdiği Meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşülmesi için grup önerisi sundu. Önergenin gerekçesini açıklayan DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, şunları söyledi:

"HER MİTİNGİMİZ, HALK BULUŞMAMIZA YOĞUN BİR TECRİT VE ABLUKA ALTINDA GİRİYORUZ"

"Son yıllarda seçimden seçime iktidar tarafından koşturuluyoruz. Diğer seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de seçim güvenliğinin esamesi okunmuyor. 2017 anayasa referandumunda mevzuata aykırı olmasına rağmen mühürsüz oylar geçerli sayıldı. 24 Haziran 2018'de sandık taşımadan, sahte seçmenlere kadar bir sürü usulsüzlükler kabul edildi. 31 Mart 2019'da birçok ilde sahte seçmenler, tek bir adreste binlerce seçmen kaydedildi. Bitlis'te binden fazla sahte seçmen niye var? Şırnak'tasahte seçmen niye var? Seçime 22 partinin girdiği bir yerde vali bir partinin mensubu gibi kapı kapı gezerek oy istiyor. Bugün eş genel başkanlarımızın geçtiği her il, ilçe, beldede yapılan her mitingimiz, halk buluşmamıza yoğun bir tecrit ve abluka altında giriyoruz."

Öneri üzerine Saadet Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya söz alarak, şunları ifade etti:

"KAMU KAYNAKLARININ BİR SİYASİ PARTİNİN SEÇİM PROPAGANDASI İÇİN KULLANILMASI BİR KUL HAKKIDIR"

"Son yılarda özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber seçim güvenliği ile ilgili endişelerimizin zirve yaptığın görüyoruz. Bizim sandıklara sahip çıkmamız, milli iradenin sandığa olduğu şekliyle yansımasını teminat altına alacak bir yaklaşımın içerisinde olmamız gerekir. Seçimlerin bugün için 'Biz kazandık oldu' mantığıyla bir sonuca götürülmesinin sağlıklı bir demokrasi olduğu kanaatinde elbette değiliz. Başta iktidar yetkililerinin seçim güvenliğinin tam teminat altına alındığı bir mantıkla süreç yönetimini sürdürmeleri gerekir. Kamu kaynaklarının bir siyasi partinin seçim propagandası için kullanılması bir kul hakkıdır."

İYİ Parti Grubu adına söz alan Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun da şöyle konuştu:

"SEÇİMİN GÜVENLİ VE AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE UYGULANMASI ESAS OLMALIDIR"

"Uzaya astronot dahi gönderdik, gel gelelim ülkemizde gerçekleştirilen bütün seçimlerde hala seçim güvenliği tartışıyoruz. Ülkemizde devlet kurumlarına olan güveni yitirdik, siyasi partiler olarak seçmen listelerini temin edip tek tek kontrol ediyoruz. Gelişmiş demokrasilerde tartışma konusu olmaması gereken seçim güvenliği kavramı ülkemizin öncelikli gündemlerinden biri oldu. seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası görevinizi hukuka ve meslek ahlakınıza uygun yapın. Kolluk güçleri ve yargı mensupları üzerinden oyun kurmayın. Bütün seçim bölgelerinde seçimin güvenli ve akıllarda soru işareti bırakmayacak şekilde uygulanması esas olmalıdır."

CHP Grubu adına konuşan Kars Milletvekili İnan Akgün Alp de şunları dile getirdi:

"ORDU ARTI AK PARTİ EŞİTTİR İKTİDAR DENKLEMİ KURMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"

"31 Mart seçimlerine AK Parti nasıl hazırlanmış? Bir seçmen mobilizasyonu deniyorlar. Az oy farkıyla seçim sonuçlarının değiştiği Anadolu'nun bazı ilçelerine ve illere askerlerimizi ve polislerimizi seçmen olarak kaydırmak suretiyle o illerin ve ilçelerin seçim sonuçlarını değiştirmeyi umuyorlar. AK parti için sonun başlangıcı olur bu yöntem. Bugün askerleri ve polisleri seçmen olarak kaydetmek suretiyle ordu artı AK Parti eşittir iktidar denklemi kurmaya çalışıyorsunuz. Bu sizin fikri olarak sonunuzu getirecektir, uyarıyorum. Kars'a seçmen olarak kaydırdığınız 3 bin 500 askerimizi oy kullandıkları okul kapısında bekliyor olacağım ve onların gözlerine bakacağım. Hulusi Akar'ı bu işten vazgeçmeye davet ediyorum."

DEM Parti'nin grup önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.