DEM Parti'nin Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programı Açıklandı

(ANKARA) - DEM Parti'nin, Ramazan Bayramı bayramlaşma programı belli oldu. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında yapılacak ziyaretler kapsamında DEM Parti'yi ilk olarak MHP ziyaret edecek, sırasıyla Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisi heyetleri ağırlanacak.

DEM Parti'nin, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan oluşan heyetle siyasi partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret edecek olan heyetler ise Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Halklar ve İnançlar Komisyonundan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu ve Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan tarafından ağırlanacak.

DEM Parti'nin bayramlaşma programı ise şöyle:

Heyet, 09.25 – 09.40 arasında Milliyetçi Hareket Partisi, 10.15 – 10.30 arasında Gelecek Partisi, 12.30 – 12.45 arasında Adalet ve Kalkınma Partisi, 13.30 – 13.45 arasında Saadet Partisi ve 14.15 – 14.30 arasında DEVA Partisi'ni ziyaret edecek.

DEM Parti de 09.25 – 09.40 arasında Milliyetçi Hareket Partisi, 10.15 – 10.30 arasında Gelecek Partisi, 12.30 – 12.45 arasında Adalet ve Kalkınma Partisi, 13.30 – 13.45 arasında Saadet Partisi ve 14.15 – 14.30 arasında DEVA Partisi'ni parti genel merkezinde kabul edecek.