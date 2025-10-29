Haberler

DEM Parti Milletvekilleri Genel Merkez'de Toplandı

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, partinin milletvekilleri ile birlikte sürece ilişkin son gelişmeler ve gündemdeki konuları değerlendirmek için Genel Merkez'de toplandı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile partinin milletvekilleri "sürece" ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere gündemdeki konuları değerlendirmek amacıyla Genel Merkez'de toplandı.

DEM Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından, süreçle ilgili toplantı yapılıyor. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında "sürece" ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere gündemdeki konuları değerlendirmek üzere DEM Parti milletvekilleri Genel Merkez'de toplandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
