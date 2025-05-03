DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından ailesi ve parti temsilcileri taziyeleri kabul etti.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Önder için taziye yeri olarak Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi belirlendi.

Merkeze gelenler, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Önder'in kardeşi Ali Önder'e başsağlığı dileklerini iletti.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de partililere ve Önder'in ailesine taziyelerini sundu.

DEM Parti Grup Başkanvekillerinden açıklama

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, umutla bekleyişlerinin bugün üzücü bir haberle kesintiye uğradığını söyledi.

Önder'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Koçyiğit, tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Koçyiğit, "Bizim açımızdan çok büyük, yeri doldurulamaz bir kayıp. Üzüntümüzü tarif edecek kelime bulamıyoruz. Barış için mücadele eden, barışa emek vermiş bir yoldaşımızı kaybettik." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise Önder'in barış mücadelesinin herkes için yol gösterici olduğunu dile getirdi.

Onun mücadelesinin bugünden sonra da yaşayacağını belirten Temelli, Türkiye'nin her yerindeki il ve ilçe parti binalarında taziyelerin kabul edileceğini söyledi.

Temelli, tüm Türkiye'yi bu acı günde dayanışmaya, ortaklaşmaya, yan yana gelmeye, barışa ve Sırrı Süreyya Önder'in anısına sahip çıkmaya davet ettiklerini kaydetti.