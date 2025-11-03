Haberler

DEM Parti Liderlerinden AİHM Kararına Çağrı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını kesinleştirmesinin ardından, bütün arkadaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Aihm'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararının ardından, "Bütün arkadaşlarımız serbest bırakılsın çağrısı yaptı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( Aihm ), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Türkiye'nin yaptığı itirazı reddetti. Böylece Aihm'in 8 Temmuz 2025 tarihli "hak ihlali" kararı kesinleşmiş oldu.

Kararın ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yazılı açıklama yaptı.

Tuncer Bakırhan şu ifadeleri kullandı:

"Aihm Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki 8 Temmuz tarihli ihlal kararına iktidarın yaptığı itirazı reddetti. Karar böylece kesinleşmiş oldu. Türkiye'nin normalleşmesi ve toplumsal barışın tesisi, hukuka uymaktan geçer. Bu hukuksuzluğu sürdürmenin vicdani ve siyasi bir karşılığı kalmamıştır."

Tülay Hatimoğulları da şöyle dedi:

"Aihm bugün vermiş olduğu kararla, sevgili yol arkadaşımız Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını kesinleştirdi. Milyonların talebi ve hukukun gereği yerine getirilsin! Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere bugüne kadar verilmiş olan AİHM kararları da dikkate alınarak bütün arkadaşlarımız serbest bırakılsın."

Kaynak: ANKA / Güncel
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme! Beklenen kriminal rapor dosyaya girdi

Güllü'nün ölümünde beklenen rapor geldi! Akıllardaki soru yanıt buldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
ChatGPT'de devrim niteliğinde düzenleme! Artık o soruların cevabını veremeyecek

ChatGPT'de devrim niteliğinde düzenleme! Artık o soruların cevabını veremeyecek
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
İsrail İHA'ları vurdu! Bilanço ağır

İsrail İHA'ları vurdu! Bilanço ağır
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
ABD'nin gözünü diktiği ülke! Her yerinden altın, elmas ve petrol fışkırıyor

ABD gözünü buraya dikti! Altın, elmas ve petrol fışkırıyor
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Erol Bulut'tan olay yaratacak açıklama: Bilgilerimizi sızdıran var

Maç sonunda olay yaratacak açıklama: Bilgilerimizi sızdıran var
17 yaşındaki çocuk ahırda ölü bulundu

Daha 18'inde bile değildi! Ahırda korkunç halde bulundu
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.