DEM Parti Liderlerinden AİHM Kararına Çağrı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Aihm'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararının ardından, "Bütün arkadaşlarımız serbest bırakılsın çağrısı yaptı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( Aihm ), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Türkiye'nin yaptığı itirazı reddetti. Böylece Aihm'in 8 Temmuz 2025 tarihli "hak ihlali" kararı kesinleşmiş oldu.

Kararın ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yazılı açıklama yaptı.

Tuncer Bakırhan şu ifadeleri kullandı:

"Aihm Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki 8 Temmuz tarihli ihlal kararına iktidarın yaptığı itirazı reddetti. Karar böylece kesinleşmiş oldu. Türkiye'nin normalleşmesi ve toplumsal barışın tesisi, hukuka uymaktan geçer. Bu hukuksuzluğu sürdürmenin vicdani ve siyasi bir karşılığı kalmamıştır."

Tülay Hatimoğulları da şöyle dedi:

"Aihm bugün vermiş olduğu kararla, sevgili yol arkadaşımız Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını kesinleştirdi. Milyonların talebi ve hukukun gereği yerine getirilsin! Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere bugüne kadar verilmiş olan AİHM kararları da dikkate alınarak bütün arkadaşlarımız serbest bırakılsın."