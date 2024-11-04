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DEM Parti: Kayyım atamaları demokratik siyasete darbe

DEM Parti: Kayyım atamaları demokratik siyasete darbe
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DEM Parti eş genel başkanları, Batman Belediyesi önünde yaptıkları basın toplantısında, kayyım atamalarını eleştirerek, bunun demokratik siyasete vurulmuş bir darbe olduğunu ifade ettiler. Tülay Hatimoğulları, halkın iradesine sahip çıkacaklarını belirtti.

'İÇ BARIŞ GİBİ BİR DERTLERİ YOK'

Dem Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Batman Belediyesi önüne gelerek, yerine görevlendirme yapılan Gülistan Sönük ile görüştü. HDP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, burada yaptığı açıklamada, "Bugün 4 Kasım. 4 Kasım HDP'ye, demokratik siyasete vurulmuş darbelerden biriydi hatırlayın. Seçilmişlerimiz, eş başkanlarımız sevgili Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve diğer arkadaşlarımızın gözaltına alındığı, 4 Kasım darbesidir. Bu darbenin yıl dönümünde yeniden bir darbeyi gerçekleştirmeleri, şüphesiz bir mesajdır demokratik siyasete. Biz bu mesajı aldık. Geldiler el sıktılar. Dediler ki; İç barış sağlayacağız. Bunların iç barış gibi bir dertleri yok. Biz DEM Parti olarak, onurlu bir barışa hazır olduğumuzu söyledik. Ama onlar ne yaptı; Esenyurt'a kayyım atadılar. Şimdi de 3 belediyemize kayyım atadılar. Bu kayyım darbesine karşı sanmasınlar ki halkımız boyun eğecek. Sanmasınlar ki DEM Parti boyun eğecek. Bizler demokratik zeminde halkımızla beraber belediyelerimize de irademize de mücadelemize de onurlu barışa da sahip çıkacağız. 100 bin tane kayyım atasanız da halkın iradesi tecelli edecektir" dedi.

'ELİMİZİ UZATTIK AMA TUTUKLAMALAR GELDİ'

HDP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da "Bütün sadeliğimizle, inancımızla elimizi uzattık. Elimizi uzattık ama tutuklamalar geldi. Selçuk Mızraklı belediye eş başkanımızın cezası onandı, onlarca insanımız tutuklandı, il başkanlarımız tutuklandı. Şimdi de kayyım atıyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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