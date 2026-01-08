Dem Parti Kadın Meclisi: "Halep'te Kadınlara ve Halklara Yönelik Saldırılara Sessiz Kalmayacağız"

(ANKARA) - DEM Parti Kadın Meclisi, Halep'te yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaparak kınadı. Açıklamada, "Halep'te kadınlara ve halklara yönelik saldırılara sessiz kalmayacağız. Kürtlerin, Süryanilerin ve Arapların yoğun olarak yaşadığı bu mahalleler uzun süredir ambargo altında tutulurken, şimdi ise doğrudan hedef alınmıştır. Saldırılarda aralarında kadınların ve çocukların da olduğu 7 kişi yaşamını yitirmiş, 53 kişi yaralanmıştır" denildi.

DEM Parti Kadın Meclisi, Halep'te yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"Bizler bu çeteleri Rojava'da kadınları katleden, köle pazarlarında satan zihniyetten tanıyoruz"

"Halep'te kadınlara ve halklara yönelik saldırılara sessiz kalmayacağız" başlıklı açıklamada, Şam yönetimine bağlı çeteler eliyle kadınlara, çocuklara ve sivillere yönelik ağır saldırılar gerçekleştirildiği belirtilerek, Kürtlerin, Süryanilerin ve Arapların yoğun olarak yaşadığı mahallelerin uzun süredir ambargo altında tutulduğu, şimdi ise doğrudan hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Saldırılarda aralarında kadınların ve çocukların da olduğu 7 kişi yaşamını yitirmiş, 53 kişi yaralanmıştır. Mahallelerdeki sağlık merkezlerinin bombalanması, yaralıların tedavilerini engellerken daha fazla can kaybı yaşanması riskini artırmaktadır. Aynı şekilde mahallelerden çıkmak isteyen aileleri, kadınları ve gençleri kaçıran bu çetelerin kimler olduğunu, hangi zihniyetten beslendiğini çok iyi biliyoruz. Bizler bu çeteleri Şengal'de, Rojava'da kadınları katleden, köle pazarlarında satan zihniyetten tanıyoruz. Zennubiya Kadın Topluluğu üyelerini katledenlerden biliyoruz.

"Suriyeli ve Rojavalı kadınlarla dayanışmayı büyütmekten vazgeçmeyeceğiz"

IŞİD ve türevi örgütlerin içerisinde yer aldığı bu çeteler eliyle sivillerin yaşam hakkı sistematik bir şekilde ihlal edilmekte ve Suriye'de erkek egemen, tekçi, cinsiyetçi ve mezhepçi bir rejimin inşası hedeflenmektedir. Bu saldırıların karşısında Suriyeli ve Rojavalı kadınlarla dayanışmayı büyütmekten vazgeçmeyeceğiz. Suriye'nin çoğulcu yapısını tekleştirmeye dönük yapılan bu saldırı; Rojava'da kadınlar öncülüğünde gerçekleştirilen ve tüm dünya kadınlarına ilham veren devrimin kazanımlarını boğmaya yöneliktir. Farklı halkların, inançların ve kimliklerin bir arada özgür ve eşit yaşama talebine yöneliktir. Kuzey ve Doğu Suriye'de binbir emek ve bedelle inşa edilen kadın özgürlükçü yaşama yöneliktir."

"Rojava vicdandır, özgürlüktür, direniştir"

Tüm uluslararası kurumlara, hak örgütlerine ve kadın örgütlerine çağrıda bulunulan açıklamada, " Suriye'de kadınlara, gençlere, halklara yönelik bu saldırıların derhal durdurulması için harekete geçilmeli, insanlığa karşı işlenen bu suça sessiz kalınmamalıdır. Rojava vicdandır, özgürlüktür, direniştir; teslim alınamaz diyerek bir kez daha vurguluyoruz: Suriye halklarının, kadınların ve gençlerin özgür ve eşit bir şekilde yaşayabilmesinin yolu, demokratik bir Suriye'nin inşasıyla mümkündür."