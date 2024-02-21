DEM Parti İstanbul'un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkaracak
DEM Parti, İstanbul'un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkardıklarını duyurdu. Kalan 22 ilçede ise aday gösterilmedi.
Dem Parti, İstanbul'un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkardıklarını duyurdu.
Dem Parti'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkarılacak. Kalan 22 ilçede ise aday gösterilmedi. Başvuru yapılarak verilen listelere göre aday çıkarılan ilçeler şöyle:
1-Beykoz
2-Kadıköy
3-Sultanbeyli
4-Ümraniye
5-Adalar
6-Arnavutköy
7-Esenler
8-Gaziosmanpaşa
9-Kağıthane
10-Sultangazi
11-Beşiktaş
12-Bakırköy
13-Başakşehir
14-Beylikdüzü
15-Güngören
16-Küçükçekmece
17-Büyükçekmece