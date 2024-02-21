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DEM Parti İstanbul'un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkaracak

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DEM Parti, İstanbul'un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkardıklarını duyurdu. Kalan 22 ilçede ise aday gösterilmedi.

Dem Parti, İstanbul'un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkardıklarını duyurdu.

Dem Parti'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkarılacak. Kalan 22 ilçede ise aday gösterilmedi. Başvuru yapılarak verilen listelere göre aday çıkarılan ilçeler şöyle:

1-Beykoz

2-Kadıköy

3-Sultanbeyli

4-Ümraniye

5-Adalar

6-Arnavutköy

7-Esenler

8-Gaziosmanpaşa

9-Kağıthane

10-Sultangazi

11-Beşiktaş

12-Bakırköy

13-Başakşehir

14-Beylikdüzü

15-Güngören

16-Küçükçekmece

17-Büyükçekmece

Kaynak: ANKA / Güncel

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