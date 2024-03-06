DEM Parti İstanbul Kadın Meclisi Sergisi Açıldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, partisine bağlı İstanbul Kadın Meclisinin düzenlediği sergiyi gezdi.

Bektaş, seçim çalışmaları kapsamında tutuklu kadınların tablolarının sergilendiği resim sergisinin açılışına katıldı. Beştaş'a, DEM Parti milletvekili Çiçek Otlu ve partililer de eşlik etti.

???????Basın mensuplarına açıklama yapan Bektaş, sergideki tablolarda büyük emek olduğunu belirterek "Hepsini kadın arkadaşlar çizmişler. Bazıları 27 yıldır, bazıları 15, bazıları 8 yıldır fiziki özgülüklerinden yoksun ama sadece fiziki özgürlüklerinden... Duvarlar aramızda görünmez olmuş." dedi.

DEM Parti İstanbul Kadın Meclisince Mezopotamya Kültür Merkezi'nde açılan sergide tabloları inceleyen katılımcılar, daha sonra tutuklu kadınlara gönderilmek üzere hazırlanan hatıra defterine yazı yazdı.