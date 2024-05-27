DEM Parti, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ), İsrail'in, Filistinlilerin bulunduğu Refah'taki çadır kente yönelik saldırısını kınadı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik katliamlarının sınır tanımadığı belirtilerek, "Yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu Refah'taki çadır kente İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıyı, DEM Parti olarak en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Katliamın, Netanyahu hükümetinin pervasızlıkta geldiği acımasız aşamayı gözler önüne serdiği vurgulanan açıklamada, "Bu saldırılar karşısında tepki vermeyen ve göstermelik tavır sergileyen her devlet, Netanyahu hükümetinin suç ortağı konumundadır." denildi.

Açıklamada, DEM Parti'nin, mazlum Filistin halkının yanında olduğu belirtildi.