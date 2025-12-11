Haberler

Dem Parti İmralı Heyeti, Yarın Bahçeli ve Babacan'ı Ziyaret Edecek

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, yarın DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yarın DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ise TBMM'de ziyaret edecek.

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yarın (12 Aralık Cuma) saat 11.00'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde; saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret edecektir" ifadelerine yer verildi.

