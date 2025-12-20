Dem Parti İmralı Heyeti, Tip'i TBMM'de Ziyaret Etti... Erkan Baş: "Biz Görüşme Sonu İtibarıyla Başladığımızdan Daha Umutlu Bir Noktadayız"

(TBMM) - Dem Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, siyasi parti ziyaretleri kapsamında Türkiye İşçi Partisi'ni (TİP) TBMM'de ziyaret etti. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, görüşmeye ilişkin, "Bu memlekette Türk emekçileriyle, Kürt emekçilerinin kardeşliğini bir daha hiç sorgulatmayacak bir siyasal iklim nasıl yaratılır ve nasıl bu ülkedeki herkes hakkı olanı, yaşam hakkını, insanca onurlu bir yaşam hakkını elde eder, bunları karşılıklı değerlendirdik. Biz görüşme sonu itibarıyla başladığımızdan daha umutlu bir noktadayız" dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti, TİP'i TBMM'de ziyaret etti. İmralı Heyeti, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul Milletvekilleri Sera Kadigil, Ahmet Şık ve PM üyesi İlke Bereketli'den oluşan TİP heyetiyle TBMM Halkla İlişkiler Binası, 8 No'lu Komisyon Salonu'nda bir araya geldi. Yaklaşık bir sata süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı.

DEM Parti İmralı Heyeti'ne ziyareti için teşekkür ederek sözlerine başlayan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Sürecin tümüne ilişkin geldiğimiz aşama itibarıyla Meclis'teki Komisyon çalışmalarının geldiği aşamaya dair karşılıklı görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi paylaştık. Biz Türkiye İşçi Partisi adına şunu söyleyebiliriz. Biz ülkemizde bir barışın, kalıcı bir barışın, gerçek bir özgürlüğün, gerçek bir demokrasinin inşasının ön şartlarından birisi olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla hem özgürlüklerin genişletmesi, hem demokrasinin gelişmesi hem de bu topraklarda bir daha hiç gözyaşının olmaması, hiç kan akmaması için başından bu yana üzerimize düşen görevin, üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olarak tutum almaya çalıştık. Bu süreç içerisinde özellikle iktidar cenahında daha küçük güncel siyasi hesaplar devrede olabilir" dedi.

Baş, görümede neler konuşulduğuna ilişkin, "Bu memlekette Türk emekçileriyle, Kürt emekçilerinin kardeşliğini bir daha hiç sorgulatmayacak bir siyasal iklim nasıl yaratılır ve nasıl bu ülkedeki herkes hakkı olanı, yaşam hakkını, insanca onurlu bir yaşam hakkını elde eder, bunları karşılıklı değerlendirdik. Biz görüşme sonu itibariyle başladığımızdan daha umutlu bir noktadayız. Bunu ifade edebilirim. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Bu zor süreçte yoğun bir mesai yürüten sevgili dostlarımıza, yoldaşlarımıza da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Buldan: "TİP'in yapacağı her türlü çalışma bu mutabakata katkı sağlayacaktır"

DEM Partili Pervin Buldan da çok verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Oldukça yapıcı ve önümüzdeki dönem açısından sürecin gerektirdiği hassasiyetleri göz önünde bulundurarak yapılması gerekenleri bir kez daha tartıştık, konuştuk. Gelinen aşamayı değerlendirdik. Türkiye İşçi Partisi'nin hem Komisyon sürecinde hem onun dışındaki yapıcı katkılarının önemli olduğunu bir kez daha huzurlarında ifade etmek isterim. Gerçekten hem komisyonda hem onun dışında Türkiye'nin belli yerlerinde yaptıkları etkinliklerde, konuşmalarda, açıklamalarda sürece katkılarının çok kıymetli olduğu takip ediyoruz. Bundan sonraki süreç açısından da şunu söylemek isterim. Evet bir belli bir aşamaya geldik artık. Yasal bir zemine geçme aşamasına geldik.

Bir barış hukukuna ihtiyaç olduğunu her zaman için ifade ettik. ve barışın hukuksuz olmayacağını biraz önce ifade etmiştim diğer görüşmenin çıkışında. Şimdi öyle bir süreçteyiz. Bu süreçte de Türkiye İşçi Partisi katkılarına gerçekten yoğun ihtiyacımızın olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin batısı açısından bunun önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Bu konuda kendilerinin yapacağı her türlü çalışmanın bu mutabakata katkı sağlayacağı görüşünü ifade etmek isterim. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum."