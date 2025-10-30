DEM Parti ve Erdoğan'dan Barış Süreci Vurgusu

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz." ifadesine yer verildi.

DEM Parti İmralı Heyeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı'nda görüşmesi bir saat sürdü. TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Miletvekili Mithat Sancar'dan oluşan heyet ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde, AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın yer aldı.

Görüşmeye ilişkin İmralı Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve heyetiyle yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdik.Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz."