DEM Partisi ve Erdoğan Arasında Görüşme

Güncelleme:
DEM Parti İmralı Heyeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı'nda görüşmesi bir saat sürdü.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Miletvekili Mithat Sancar'dan oluşan Heyet ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde,  AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın yer aldı.

Bir saat süren görüşmeye ilişkin İmralı Heyeti'nin yazılı basın açıklaması yapması bekleniyor.

Ne olmuştu?

İmralı Heyeti'nin Erdoğan ile ilk görüşmesi, 13 yıl aradan sonra ilk temas olmuştu. 10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan Heyet, Erdoğan ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

İkinci görüşme, 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı'nda yapıldı. Heyette Buldan ve Sancar yer alırken, görüşmeye AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüş, ardından Erdoğan'ı ziyaretlerinden önce DEM Parti Genel Merkezi'nde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelmişti.

