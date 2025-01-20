DEM Parti İmralı Heyeti'nden Öcalan ile İkinci Görüşme Talebi
DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ikinci kez görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulundu.
(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ikinci kez görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı'na yazılı olarak başvurduğu bildirildi.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti, Sayın Öcalan ile görüşmek için başvuruda bulundu. Başvuru yazılı olarak yapıldı" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: ANKA / Güncel