İmralı Heyeti, Bahçeli'yi Ziyaret Etti... Bahçeli'den Buldan'ın Açıklamalarına Destek: "Her Cümlesine İmzamı Atıyorum"

(TBMM) - Dem Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti. Buldan, ziyaretin ardından "İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir 'Barış Yasası' olmalıdır. Bundan sonra hem komisyonun hem siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır" dedi. Bahçeli, Buldan'ın açıklamalarına, "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade etti. Her cümlesine imzamı atıyorum" sözleriyle destek verdi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti. Bahçeli'ye ziyarette TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak eşlik etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından İmralı heyeti ile Bahçeli, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

DEM Partili Buldan, çok verimli bir görüşme yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"2 Aralık tarihinde İmralı'da yapmış olduğumuz görüşme ve daha sonrasında yaşanan tartışmalara dair Sayın Bahçeli ve heyetini bilgilendirdik. Sürecin geldiği aşamayı konuştuk, bundan sonra yapılması gerekenler konusunda da istişarelerde bulunduk. Çok önemli, çok kıymetli ve çok değerli bir görüşme oldu. Sürecin geldiği aşama itibarıyla yeni bir zemin üzerinde ya da yeni bir aşama üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz.

"Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var, bu yasal düzenleme elbette ki bir 'Barış Yasası' olmalıdır"

İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir 'Barış Yasası' olmalıdır. Bundan sonra hem komisyonun hem siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır. O yüzden biz de kendi görüşlerimizi Sayın Bahçeli'ye aktardık. Yasaya dair beklentilerimizi ve kendilerinin katkılarını istedik. Sayın Bançeli'nin sürecin başından beri çok kıymetli katkıları oldu. Bundan sonra da olacağına yürekten inanıyoruz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Buldan'ın açıklamalarına, "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade etti. Her cümlesine imzamı atıyorum" sözleriyle destek verdi.