DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile Görüştü

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile 3,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama yarın yapılacak.

(ANKARA) - Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesini tamamladı. Görüşmeye ilişkin yazılı açıklamanın yarın yapılacağı bildirildi.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı Heyeti terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesini tamamladı. İmralı Adasından dönen Heyetin Öcalan ile yaptığı görüşmenin ise 3,5 saat sürdüğü kaydedildi. Görüşmeye ilişkin yazılı açıklamanın yarın yapılacağı belirtildi.

