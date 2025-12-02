Haberler

DEM Parti İmralı Heyeti Abdullah Öcalan ile Görüşmek Üzere Yola Çıktı

Güncelleme:
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya doğru hareket etti. Heyet, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşuyor.

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya doğru yola çıktı.

TBMM Başkanvekili ve Van Mllletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya hareket etti.

