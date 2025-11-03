Haberler

DEM Parti İmralı Heyeti Abdullah Öcalan ile Görüşmek Üzere Yola Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na hareket etti.

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Faik Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru hareket etti.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adasına doğru yola çıktı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
Erdoğan: İslam alemi Sudan'da akan kanı durdurmalı

Erdoğan'dan iç savaşın kan gölüne çevirdiği ülke için tarihi çağrı
CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi

CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü

Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.