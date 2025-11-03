DEM Parti İmralı Heyeti Abdullah Öcalan ile Görüşmek Üzere Yola Çıktı

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Faik Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru hareket etti.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adasına doğru yola çıktı.