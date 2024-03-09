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DEM Parti İBB Başkan adayları Bayrampaşa meyve sebze halinde esnafı ziyaret etti

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, Bayrampaşa meyve sebze halinde esnafı ziyaret etti. Beştaş ve Çepni, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa meyve sebze halinde vatandaşlarla bir araya geldi. İş yeri sahipleri ve müşterilerle sohbet eden Beştaş ve Çepni, bazı vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri üzerine konuşarak 31 Mart'taki seçimler için destek istedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, Bayrampaşa meyve sebze halinde esnafı ziyaret etti.

Beştaş ve Çepni, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa meyve sebze halinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir süre vatandaşlarla sohbet eden İBB Başkan adayları, daha sonra haldeki diğer dükkanları da ziyaret etti.

İş yeri sahipleri ve müşterilerle sohbet eden Beştaş ve Çepni, bazı vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri üzerine konuşarak 31 Mart'taki seçimler için destek istedi.

Kaynak: AA / Güncel

Meral Danış Beştaş Murat Çepni Bayrampaşa DEM Parti İstanbul Politika Güncel Haberler

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