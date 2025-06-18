DEM Parti Heyetinden TÜSİAD Ziyareti

(İSTANBUL) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve beraberindeki heyet, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Ekonomi Komisyonu Eşsözcüsü Saruhan Oluç'tan oluşan parti heyeti, bugün İstanbul'da Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret etti.

Görüşmede, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Serpil Veral, Ozan Diren ve Can Yücaoğlu, Genel Sekreter Ebru Dicle, Ankara Temsilcisi Barış Urhan ile Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Ersöz yer aldı.