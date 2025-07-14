DEM Parti Heyeti Siyasi Partilerin Genel Başkanlarıyla Görüşecek

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DEM Parti'den oluşan heyet, MHP, CHP ve Gelecek Partisi'nin genel başkanlarıyla görüşmek üzere planlamalar yaptı. İlk olarak 16 Temmuz'da Gelecek Partisi'nin genel başkanı Davutoğlu ziyaret edilecek.

Dem Parti'li Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, ilerleyen günlerde MHP, CHP ve Gelecek Partisinin genel başkanları ile görüşecek.

Dem Parti'den yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, 16 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret edecek.

Aynı gün saat 14.00'te TBMM Grup Odası'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek heyet, 17 Temmuz Perşembe günü ise CHP Genel Merkezi'nde saat 13.00'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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