DEM Parti Heyeti Siyasi Parti Ziyaretlerine Devam Ediyor

DEM Parti Heyeti Siyasi Parti Ziyaretlerine Devam Ediyor
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DEM Parti heyeti, CHP ve Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek. DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile yapılan görüşmelerde Abdullah Öcalan ile son temas ve PKK'nın kongre kararları ele alındı.

(ANKARA) - Dem Parti heyeti, siyasi parti ziyaretlerine yarın CHP ve Yeniden Refah Partisi, cuma günü ise Gelecek Partisi ile devam edecek. Heyetin, AKP Parti ve MHP'nin yanı sıra diğer tüm siyasi partilerle görüşmelerini sürdürmeyi planladığı bildirildi. Bugünkü DEVA Partisi ile Saadet Partisine gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin, partiden, "Görüşmelerde, Sayın Abdullah Öcalan'la gerçekleştirilen son temas ve PKK'nin 12 Mayıs 2025'teki 12. Kongresinde alınan kararlar ayrıntılı biçimde değerlendirilmiş; bu çerçevede siyasi partiler ile TBMM'nin üstlenmesi gereken sorumluluklar kapsamlı biçimde tartışılmıştır" açıklaması yapıldı.

Dem Parti heyeti, bugün DEVA Partisi ile Saadet Partisi'ne ziyaretler gerçekleştirdi. DEM Parti'den, ziyaretlere ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyetimiz, bugün Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ile Saadet Partisi'ne ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretlerde, Türkiye'nin demokratik geleceğini ilgilendiren önemli başlıklar ele alınmıştır. Görüşmelerde, Sayın Abdullah Öcalan'la gerçekleştirilen son temas ve PKK'nin 12 Mayıs 2025'teki 12. Kongresinde alınan kararlar ayrıntılı biçimde değerlendirilmiş; bu çerçevede siyasi partiler ile TBMM'nin üstlenmesi gereken sorumluluklar kapsamlı biçimde tartışılmıştır. Heyetimiz, sürecin sağlıklı ilerlemesi için TBMM çatısı altında, tüm siyasi eğilimlerin temsil edileceği ve demokratik uzlaşı arayışını kolaylaştıracak tam yetkili bir komisyon kurulması önerisini muhataplarına iletmiştir.

Siyasi istişarelerimiz, 20 Mayıs 2025 Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeniden Refah Partisi ve 23 Mayıs 2025 Cuma günü Gelecek Partisi ziyaretleriyle devam edecektir. Heyetimiz, AK Parti ve MHP dahil tüm siyasi partilerle görüşmeleri sürdürmeyi planlamaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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