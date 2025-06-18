DEM Parti Heyeti MÜSİAD'ı Ziyaret Etti

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncar Bakırhan, İstanbul'da MÜSİAD heyetini ziyaret etti. Ziyaretlerde STK ve siyaset işbirlikleri ele alındı.

(ANKARA)- Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncar Bakırhan beraberindeki heyetle birlikte İstanbul'da MÜSİAD'u ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncar Bakırhan, STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan YardımcıSI Özlem Gündüz ve Ekonomi Komisyonu Eşsözcüsü Saruhan Oluç bugün İstanbul'da MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Genel Başkanvekili Ahmet Doğan Alperen, Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Uğur ve Genel Sekreteri Ahmet Dilsiz'den oluşan MÜSİAD heyetini ziyaret etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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