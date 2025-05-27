DEM Parti Heyeti MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Ziyaret Etti

(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan DEM Parti heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. 40 dakika süren görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısından sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı Heyetinin Sayın Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve Pkk'nin 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararları ele alındı. Sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımlar, Meclis'in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konular ele alındı" denildi.

DEM Parti terör örgütü Pkk'nın fesih kararının ardından TBMM'de yeniden siyasi parti ziyaretleri turuna başlamıştı. DEVA Partisi, Saadet Partisi, CHP, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret eden DEM Parti heyeti, MHP Grubunu ziyaret etti. Saat 11.30'da başlayan görüşmeye MHP lideri Devlet Bahçeli ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve TBMM Başkanvekili Celal Adan katıldı.

DEM Parti'den ilk açıklama

DEM Parti ve MHP heyetinin görüşmesi 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada, Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı fikir alışverişinde bulunulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede ayrıca, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısından sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı Heyetinin Sayın Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve Pkk'nin 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararları ele alındı. Sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımlar, Meclis'in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konular ele alındı. Bahçeli'nin de çağrısını yaptığı TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil olmasını sağlayacak bir yöntem benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Heyetimiz bu kapsamda yarın da AK Parti heyetiyle TBMM'de bir araya gelecek.

DEM Parti heyeti, daha önce 2 Ocak'ta MHP Genel Başkanı Bahçeli'yle görüşmüştü

Bahçeli, 2 Ocak'ta yine Meclis'teki makamında İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyetini kabul etmişti. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısının ardından bir kez daha 17 Mart'ta DEM Parti heyeti, siyasi partileri ziyaret etmişti.

AK Parti Grubu ile yarın görüşülecek

Ayrıca DEM Parti yarın saat 15.00'te TBMM'de AK Parti'yi de ziyaret edecek. DEM Parti heyetinin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşmesi bekleniyor.