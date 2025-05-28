DEM Parti Heyeti AK Parti Grubu'nu Ziyaret Etti

DEM Parti Heyeti AK Parti Grubu'nu Ziyaret Etti
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DEM Parti Heyeti AK Parti Grubu'nu Ziyaret Etti
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DEM Parti Eş Genel Başkanları, terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor. Bugünkü ziyarette AK Parti Grubu ile görüşme yapıldı. DEM Parti'nin TBMM Başkanı ile de görüşmesi bekleniyor.

(TBMM) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan DEM Parti heyeti, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti. DEM Parti heyeti ile AK Parti heyeti arasında TBMM'de yapılan görüşme başladı.

DEM Parti, terör örgütü Pkk'nın fesih kararının ardından yeniden siyasi parti ziyaretleri turuna başlamıştı. Bu tur kapsamında DEM Parti heyeti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, CHP, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve MHP'yi ziyaret etti.

DEM Parti'nin ziyaretleri bugün AK Parti ile devam ediyor. Saat 15.00'te başlayan görüşmede AK Parti heyetinde Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yer aldı.

Öte yandan DEM Parti heyetinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşmesi bekleniyor.

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan İmralı heyeti, ilk olarak 6 Ocak'ta AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de yer aldığı bir görüşme yapmıştı. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısından sonra ise DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti heyeti adı altında 17 Mart'ta AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'nı ikinci kez ziyaret etmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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