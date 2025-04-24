İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İnsanlar can derdindeyken fırsatçılar yine boş durmadı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

DEM Parti Heyeti Adalet Bakanı ile Görüştü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor.

(ANKARA) - DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmek üzere Adalet Bakanlığı'na geldi. Heyetin, görüşmenin ardından açıklama yapması bekleniyor.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'dan oluşan DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Adalet Bakanlığı'nda biraraya geldi.

DEM Parti heyetinin, görüşmenin ardından açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.