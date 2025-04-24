DEM Parti Heyeti Adalet Bakanı ile Görüştü

(ANKARA) - DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmek üzere Adalet Bakanlığı'na geldi. Heyetin, görüşmenin ardından açıklama yapması bekleniyor.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'dan oluşan DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Adalet Bakanlığı'nda biraraya geldi.

DEM Parti heyetinin, görüşmenin ardından açıklama yapması bekleniyor.