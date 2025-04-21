DEM Parti Heyeti Adalet Bakanı ile Görüşmek İçin Randevu Talep Etti

(ANKARA) - DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bu hafta görüşmek için randevu talep etti. Heyette, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan yer alacak.

DEM Parti İmrali Heyeti'nde bulunan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçen hafta kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılması üzerine, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın 18 Nisan Cuma günü saat 14.00'te Adalet Bakanı Tunç ile yapacağı görüşme ertelenmişti.

Alınan bilgiye göre DEM Parti, İmralı Heyeti'nin yürüttüğü sürece devam edecek. Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile hukuktan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'ın yer alacağı heyet, bu hafta görüşmek için Adalet Bakanı Tunç'tan randevu istedi. Heyette Pervin Buldan yer almayacak.

DEM Heyeti'nin Adalet Bakanı Tunç ile görüşmesinde, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılarak çalışma koşulları oluşturulması, hasta mahkumların salıverilmesi, Ceza İnfaz Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda düzenlemeler yapılmasına ilişkin konuların gündeme getirilmesi bekleniyor.