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DEM Parti, Hakkari'ye yürüyüş başlattı

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediyesine görevlendirme yapılmasına tepki için Van'dan Hakkari'ye yürüyüş başlattı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hakkari'de sona erecek 'İradeye Saygı Yürüyüşü' için bir araya geldiklerini söyledi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ), İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediyesine görevlendirme yapılmasına tepki için Van'dan Hakkari'ye yürüyüş başlattı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Musa Anter Parkı önünde yürüyüş öncesi açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hakkari'de sona erecek "İradeye Saygı Yürüyüşü" için bir araya geldiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığınca Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını eleştiren Bakırhan, "Belediyelere kayyum atanması ülkeye kaybettiriyor. Sandığı koymuşsan kusura bakma saygı duyacaksın. Saygı duymuyorsan yöneticilerini seçen halk, iradesine sahip çıkar. Sandık irade beyanı içindir. Bu irade beyanına hepiniz saygı duymak zorundasınız." dedi.

Halkın oyuyla seçilmiş iradelerin belediyeleri yönetmesi için mücadele edeceklerini aktaran Bakırhan, şöyle devam etti:

"Bugün burada İzmir'den, Muğla'dan, İstanbul'dan, Trakya'dan, Edirne'den, ülkenin dört bir yanından sembolik olarak bu iradenin tanınması için insanlar Van'a kadar yürüdüler. Şimdi buradan Hakkari'ye kadar 6 günlük bir yürüyüş planlıyoruz. Bu yürüyüşle eğer verdiğimiz mesajı almıyorlarsa mücadeleyi tekrar devam ettireceğiz."

Bakırhan ve beraberindeki partililer, daha sonra Hakkari'ye doğru yürüyüşe geçti.

İçişleri Bakanlığınca 3 Haziran'da Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Sıddık Akış, 5 Haziran'da Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Tuncer Bakırhan DEM Parti Hakkari Van Politika Güncel Haberler

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